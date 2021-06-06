"Чувствую себя хорошо, атмосфера хорошая. Было несколько дней отдохнуть после финала, но почти все время ушло на дорогу обратно в Украину. Чувствую по себе, что ничего не потерял в плане физических кондиций.

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Жизнь на поражении в финале Лиги чемпионов не заканчивается. Всегда есть новые задачи, будем стремиться к ним. Психологически чувствую себя хорошо. Все отлично. У сборной Украины замечательный коллектив, который меня реанимировал", – отметил Зинченко в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.

Напомним, Ман Сити украинца в финале ЛЧ уступил Челси, а Саша не смог сдержать слез после поражения. В сезоне 2020/21 Зинченко провел 32 матча за "горожан" во всех турнирах, записав в свой актив 2 ассиста.

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