"Мне помог опыт, который я получил от лучших в этом виде спорта: если допускаешь ошибку, самое главное – твоя реакция. Время нельзя отмотать назад, это уже произошло, это история. Мы все люди, мы все совершаем ошибки. Если сдаешься, у тебя не будет шансов вернуться и победить.

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Даже после пропущенного мяча мы старались подталкивать друг друга, и это сработало во втором тайме. Мы пытались забить. Даже при счете 0:1 мы пытались снова и снова. Думаю, что сопернику было нелегко в такой игре против нас.

Ждем супертяжелый матч против одной из лучших команд Европы и мира. У Бельгии много игроков мирового уровня. Если хотим побеждать такие команды, если хотим выйти из этой группы, мы должны сыграть на максимуме", – цитирует Зинченко официальный сайт УЕФА.

Напомним, подопечные Сергея Реброва после двух матчей набрали три очка и идут в турнирной таблице группы Е третьими.

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