"Я перед игрой спросил у Жезуса, смогу ли я получить футболку Каземиро, потому что легендарный игрок, который выиграл 5 Лиг чемпионов, много титулов. Я спросил, можно ли, он ответил: "Да, я у него заберу".

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Потом я увидел их, подошел на поле. Он начал снимать футболку, отдавая ее Жезусу. Я сказал: "Сюда, на базу". А он говорит: "Нет-нет. Спрашивай у Томаса Партея". Я так понимаю, что он смотрел мое интервью, где меня спросили кого я бы выбрал из опорников. Даже такие люди, которые имеют такой багаж опыта, обращают на это внимание и могут немножко обидеться.

У меня спросили: "Кто самый недооцененный футболист АПЛ?". Я сказал, что Томас Партей. У этого игрока есть все. Меня спросили, лучше ли он Родри. Но я не говорил кто лучше", – рассказал Зинченко в интервью "вЗбірна".

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