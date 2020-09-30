Каталонский гранд серьезно заинтересован в подписании 23-летнего украинца, сообщил журналист Ориоль Доменеч в эфире TV3.

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Барселоне нравится универсализм Зинченко. "Блаугранас" планируют использовать Александра не только на месте левого защитника, которое стало для него привычным в Манчестер Сити, но и на родной позиции центрхава. Частью сделки могут стать сразу три игрока – Эрик Гарсия и Зинченко со стороны Манчестер Сити, а со стороны Барселоны Рафинья Алькантара.

Контракт Зинченко с Манчестер Сити действует до лета 2024-го, Transfermarkt оценивает украинца в 24 млн евро. В сезоне 2020/21 Александр еще не провел за "горожан" ни одного официального матча из-за повреждения.

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