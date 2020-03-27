Зинченко пристыдил Менди и побил Куртуа в виртуальном футболе – триумфальный вечер украинца

Александр Зинченко отстоял честь Манчестер Сити и сборной Украины в виртуальном футболе.

Александр Зинченко и Эмерик Ляпорт победили игроков Реала Тибо Куртуа и Браима Диаса на полях Fifa 20.

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Украинец противостоял бельгийскому голкиперу и был близок к поражению – Саша уступал 2:0 после первого тайма. После перерыва Зинченко совершил камбэк – окончательный счет 2:3. В параллельном поединке Ляпорт одолел Браима Диаса 2:0.

А потом Александр дважды разгромил Бенжамена Менди, представляя сборную Украины. Преимущество украинца было впечатляющим – 6:1 и 5:1 в двух поединках с французом.

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