На платформе Cameo каждый желающий может заказать у известного человека персональное видеосообщение по разным поводам – ко дню рождения, свадьбе и т.д. Также можно задать знаменитость вопроса и получить видео с ответом на него. Конечно, за это нужно заплатить.

Арсенал – Челси: АПЛ официально перенесла дуэль украинцев из-за полиции

Александр Зинченко недавно зарегистрировался на платформе. Поздравление с видео от защитника Арсенала обойдется заказчику в 4 801 гривну (около 118 евро, 104 фунта или 130 долларов США).

В текущем сезоне Зинченко в составе Арсенала провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. "Канониры" занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка. В следующем туре чемпионата Англии Арсенал сыграет на выезде против Вест Хэма. Поединок состоится 16 апреля и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Зинченко застал пробуждение дракона и сгорел: игра на три позиции, отчаяние, троллинг, баллы и приятный нюанс против Ливерпуля