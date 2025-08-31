Арсенал летом пытается найти команду для Александра Зинченко, поскольку Микель Артета не рассчитывает на украинца.

Де Дзерби планирует перехватить Зинченко – украинец может стать соперником Забарного в Лиге 1

Ранее была информация, что защитником интересуется Марсель, но главной проблемой на пути к трансферу является высокая заработная плата Зинченко. С другой стороны Le Figaro сообщил, что украинец согласовал двухлетний контракт с Марселем. Правда, этот факт не подтвердило ни одно другое авторитетное издание Франции.

Кроме того, провансальцы завершают переход чемпиона Европы в составе сборной Италии Эмерсона. Фабрицио Романо отметил, что Роберто Де Дзерби, Пабло Лонгория и Медхи Бенатия единодушно согласовали кандидатуру трансфер защитника Вест Хэма. Соглашение с Эмерсоном окончательно должно закрыть вопрос по украинцу.

Можно предположить, что наставник Марселя видит Зинченко на позиции центрального полузащитника. Впрочем, французы закрывают сделку по Артуру Вермерена из Лейпцига. Бельгиец может играть как в центре полузащиты, так и в опорной зоне.

К слову, Марсель в этом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.

