В нынешней кампании осталось сыграть еще 7 туров, поэтому уже пришло время подводить некоторые итоги.

Отсутствие Зинченко резко ухудшило шансы на золото – Арсенал получил новые неожиданные проблемы, 3 главных виновника

Electronic Arts предлагают своим пользователям собрать The Ultimate Season в The Premier League – символическую сборную АПЛ. Специалисты компании определили список претендентов для каждой позиции. Проголосовать можно по этой ссылке.

В общей сложности предлагается выбирать среди 40 номинантов. Стоит заметить, что в числе защитников присутствует Александр Зинченко. Главным конкурентом нашего легионера является Люк Шоу из Манчестер Юнайтед. Украинец прошлым летом перебрался в Арсенал и сразу стал важным игроком команды, возглавляющей сейчас турнирную таблицу АПЛ. За 24 матча наш земляк забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

"Проблески величия в помойной системе". Мудрик засиял на фоне безыдейности Лэмпарда, но Де Дзерби нашел слабое место