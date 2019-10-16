Зинченко: Празднование в стиле исландцев – теперь это фишка сборной Украины

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями от победы над Португалией, которая позволила команде выйти в основную стадию Евро-2020.

"Эмоции невозможно передать. Мы так кричали и радовались после матча, что у меня пропал голос. Мы все были опустошены, отдали игре все силы. Приветствую каждого болельщика Украины, всех кто нас поддерживал. Спасибо вам, всем низкий поклон.

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Тренерский штаб создал классный коллектив. Вы видите это на поле, а в быту он еще лучше. Мы работаем как единое целое и достигаем положительного результата. Празднование в стиле исландцев? Теперь это наша фишка", – цитирует Зинченко Команда№1.

Отметим, что сборная Украины одолела португальцев (2: 1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальный форум. Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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