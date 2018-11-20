toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Зинченко: Поздравляю дебютантов, они провели хороший поединок

21 ноября 07:30 3 Читати українською
Зинченко: Поздравляю дебютантов, они провели хороший поединок
Александр Зинченко / Соцсети

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после матча против Турции.

"Первый тайм был очень хорошим, мы полностью контролировали ситуацию на поле, но футбол – это голы, нам нужно забивать и улучшать реализацию моментов.

Украина и Турция сыграли вничью в матче на ужасном газоне – у Шевченко вопросы к судье

Есть много молодых ребят, которые дебютировали сегодня, и любая поддержка для них – это важно сейчас. Я поздравляю ребят с дебютом, они провели очень хороший поединок.

Миколенко? Перспективный парень. Если он будет продолжать так работать и оставаться скромным, у него все получится. Все, что будет зависеть от меня, я ему во всем помогу и подскажу.

Украина – Турция: Стала известна причина, почему Степаненко не сыграл в матче

За исключением игры со Словакией, мы хорошо провели 2018 год. В том матче были эксперименты с тактикой, но самое главное, что мы выиграли группу в Лиге наций. Рисунок игры становится с каждой игрой лучшим, я считаю, что мы на правильном пути", – сказал Зинченко в эфире телеканала "Футбол 2".

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
Матч окончен
0 : 0
Турция
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Украина Украина Сборная Украины Украина - Турция Александр Зинченко Александр Зинченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
19
час
:
10
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук