Зинченко: Поздравляю дебютантов, они провели хороший поединок

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после матча против Турции.

"Первый тайм был очень хорошим, мы полностью контролировали ситуацию на поле, но футбол – это голы, нам нужно забивать и улучшать реализацию моментов.

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Есть много молодых ребят, которые дебютировали сегодня, и любая поддержка для них – это важно сейчас. Я поздравляю ребят с дебютом, они провели очень хороший поединок.

Миколенко? Перспективный парень. Если он будет продолжать так работать и оставаться скромным, у него все получится. Все, что будет зависеть от меня, я ему во всем помогу и подскажу.

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За исключением игры со Словакией, мы хорошо провели 2018 год. В том матче были эксперименты с тактикой, но самое главное, что мы выиграли группу в Лиге наций. Рисунок игры становится с каждой игрой лучшим, я считаю, что мы на правильном пути", – сказал Зинченко в эфире телеканала "Футбол 2".