Российская Уфа вчера, 23 декабря, праздновала свой первый юбилей – клубу исполнилось 10 лет.

Арсенал – Манчестер Сити: Зинченко стал одним из худших игроков "горожан" несмотря на ассист

По случаю этой даты Александр Зинченко записал видеообращение для своей бывшей команды. "Я хотел бы поздравить всех болельщиков с днем ​​рождения их футбольного клуба и пожелать им просто оставаться такими же верными", – сказал Зинченко.

Заметим, украинец выступал за Уфу с февраля 2015 по июль 2016 года. Александр провел 33 матча в футболке россиян, забил два гола и отдал 4 ассиста. Оттуда Зинченко перебрался в Манчестер Сити за 2 млн евро.

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