"Мы все понимали, что это была очень важная игра. Самое главное, что добыли три очка, показали характер. Продемонстрировали очень хорошую реакцию на пропущенный мяч. Так бывает в футболе, когда пропускаешь первым и нужно вернуться в игру как можно скорее. И нам это удалось.

"В первом тайме мы не могли найти баланс": Ребров рассказал, почему заменил Матвиенко в перерыве

Неоднократно говорил, что за время, когда играл в Европе, видел много талантливых игроков в составах других сборных. Возможно, у нас нет такого количества талантов, как в Бразилии, но одно у нас есть, и этого не отнять – характер. Это не только касается футбола, но и наших бойцов. Благодаря ВСУ мы можем играть в футбол.

Прежде всего поздравляю Мудрика с голом. Это важный гол для команды, он успокоил. У нас уже есть негативный опыт упускать победу, ведя в счёте – как в матче с Казахстаном, когда мы вели 2:1. Поэтому третий гол был для нас очень важен – для всей команды и для её уверенности. Надеюсь, что Михаил продолжит в том же духе, но только за сборную.

"Домашняя" игра против Италии? Скажу, что где бы мы ни играли, на стадионах очень много украинцев. Много поддержки, хочется сказать им большое спасибо. Мы живем в непростое время, люди все равно приходят и поддерживают. Это мотивирует еще большее. Где бы мы ни играли, уверен, что украинцы будут нас поддерживать.

К сожалению, мы живем в самое сложное время, когда Украина стала независимой. Из-за войны мы стали одним целым, я говорю об украинцах по всему миру. Не помню такого единения прежде. С первого дня полномасштабной войны мы все сплотились и помогаем друг другу", – цитирует Зинченко Суспільне.

Украина одолела Мальту, вернувшись на вторую позицию в группе – судьба путевки на Евро определится в игре с Италией