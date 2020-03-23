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Зинченко потерял связь с Гвардиолой – некоторые партнеры украинца решили бежать из Англии

15:03 118 Читати українською
Зинченко потерял связь с Гвардиолой – некоторые партнеры украинца решили бежать из Англии
Зинченко и Гвардиола / Reuters

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о сложностях коммуникации с одноклубниками и тренером в условиях карантина.

"У меня нет информации, где находится Пеп Гвардиола, хотя он и живет в 50 метрах от меня. Мы поддерживаем связь между игроками, но не все знают, кто и где сейчас.

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Некоторые игроки все же улетели, в частности, наши бразильцы и Бернарду Силва, который находится в Португалии. Сегодня я общался с Гюндоганом и он планирует сидеть в Манчестере, потому что это самый безопасный город для него. Тест на коронавирус будут делать только тогда, когда появятся какие-либо симптомы. Доктор каждое утро опрашивает игроков и если вдруг у кого-то появляются симптомы, сразу же будут проведены все необходимые процедуры", – сказал Зинченко в комментарии Великому Футболу.

Напомним, перерыв в чемпионате Англии продлится как минимум до 30 апреля, однако он может продолжиться на больший срок.

Зинченко – лидер и креативный центр сборной Украины, благодаря его прогрессу нас считают темной лошадкой Евро

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Англия коронавирус Украинцы за рубежом Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити
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