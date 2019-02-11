Зинченко после победы над Челси прыгнул в прорубь – видео дня

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко показал, как закаляется.

Украинец после победы над Челси приехал к родственникам на родину. На своей странице в Instagram Зинченко выложил видео, где погружается в прорубь.

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Напомним, в последнем матче чемпионата Англии, где Манчестер Сити встречался с Челси, Зинченко отдал 2 результативные передачи, а поединок закончился победой "горожан" со счетом 6:0.

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К слову, в текущем сезоне в активе украинского универсала 13 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, где Зинченко забил гол и отдал 4 ассиста.