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Зинченко после победы над Челси прыгнул в прорубь – видео дня

11 февраля 21:13 525 Читати українською
Зинченко после победы над Челси прыгнул в прорубь – видео дня
Александр Зинченко / фото: Е. Кравс

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко показал, как закаляется.

Украинец после победы над Челси приехал к родственникам на родину. На своей странице в Instagram Зинченко выложил видео, где погружается в прорубь.

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Напомним, в последнем матче чемпионата Англии, где Манчестер Сити встречался с Челси, Зинченко отдал 2 результативные передачи, а поединок закончился победой "горожан" со счетом 6:0.

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К слову, в текущем сезоне в активе украинского универсала 13 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, где Зинченко забил гол и отдал 4 ассиста.

Англия26 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Челси
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Теги
Англия Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити - Челси
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