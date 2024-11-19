Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко открыл счет в матче 6-го тура Лиги наций против Албании и напомнил всему миру о войне, которую развязала Россия.

Зинченко уже на 5-й минуте открыл счет в матче против Албании, классно пробив с лету с линии штрафной.

Албания – Украина – видео голов в матче Лиги наций

Сразу после этого Александр подбежал к трибунам, откуда ему передали футболку с цифрой 1000. Эта цифра является болезненной для каждого украинца, ведь именно столько продолжается полномасштабное вторжение России на территорию Украины.

Добавим, что первый тайм завершился со счетом 0:2 в пользу Украины – Яремчук на 10-й минуте удвоил преимущество "сине-желтых".