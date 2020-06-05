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Зинченко поразил любимую роскошным букетом – Седан отметила усилия жениха

12:28 160 Читати українською
Зинченко поразил любимую роскошным букетом – Седан отметила усилия жениха
Александр Зинченко и Влада Седан / Фото Instagram

Несмотря на пандемию, у звездной пары защитника Манчестер Сити и его невесты – вполне здоровые отношения.

Уже прошло больше полугода, как Александр Зинченко сделал предложение Владе Седан с горой цветов на Олимпийском, но флора продолжает "страдать" от звезды сборной Украины.

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Любимая 23-летнего игрока Манчестер Сити похвасталась в Instagram роскошным букетом от Александра, подписав фото: "Когда конфетно-букетный не один месяц".

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне АПЛ Зинченко провел 12 матчей.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Влада Щеглова (Седан) Девушки футболистов Александр Зинченко Александр Зинченко
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