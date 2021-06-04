"Ребята провели очень хороший матч против Северной Ирландии. Много не забили, но контролировали ход встречи. Видно, что все в тонусе.

Зинченко прибыл в расположение сборной Украины

Нам предстоит серьезный турнир, новые цели, новая мотивация, поэтому с нетерпением жду, когда приступлю к работе.

Мне нужно как можно быстрее переключиться с Лиги чемпионов, потому что Евро – тоже очень серьезный турнир. Когда приезжаю в сборную, полностью стараюсь переключаться на нее. Это честь. У меня нет выбора, буду переключаться. Будет непросто, но надо быть профессионалом. Я должен сделать это ради нашей страны. Если буду слишком много думать о поражении в финале Лиги чемпионов, это не будет идти мне на пользу", – сказал Зинченко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Александр сможет проявить себя в сборной Украины уже 7 июня – подопечные Шевченко сыграют последний перед Евро-2020 товарищеский матч. Соперником "сине-желтых" будет Кипр.

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