"Скажу, что такой поддержки, которую получает наша страна, я еще не видел. Это касается и Великобритании. Начиная с мальчиков, которые встречают меня и говорят, что переживают за нас.

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Те стадионы, где я играл, там поднимают украинские флаги. Поддержка невероятна. Начиная от школьников и завершая правительством Великобритании", – цитирует Зинченко ICTV.

Напомним, Зина и другие украинские легионеры создали фонд поддержки нашей армии в войне с оккупантом.

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