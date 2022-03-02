Зинченко поражен реакцией британцев на войну в Украине
Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о поддержке Украины на фоне вторжения россиян.
"Скажу, что такой поддержки, которую получает наша страна, я еще не видел. Это касается и Великобритании. Начиная с мальчиков, которые встречают меня и говорят, что переживают за нас.
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Те стадионы, где я играл, там поднимают украинские флаги. Поддержка невероятна. Начиная от школьников и завершая правительством Великобритании", – цитирует Зинченко ICTV.
Напомним, Зина и другие украинские легионеры создали фонд поддержки нашей армии в войне с оккупантом.
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