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Зинченко попытался прогнать коронавирус – ритуал украинца на фото

06:30 31 Читати українською
Зинченко попытался прогнать коронавирус – ритуал украинца на фото
Александр Зинченко с Владой Седан / Фото Instagram

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко устал от изоляции.

"Вирус, просто оставь нас в покое и дай всем наслаждаться нашей прекрасной игрой", – написал Зинченко под своим фото в Instagram.

Зинченко был близок к переходу в российский Зенит

Напомним, чемпионат Англии уже около двух месяцев находится на паузе из-за распространения коронавируса.

В нынешнем сезоне АПЛ Зинченко провел 12 матчей, но результативными действиями не отличался.

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Теги
Англия коронавирус Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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