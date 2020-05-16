Зинченко попытался прогнать коронавирус – ритуал украинца на фото

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко устал от изоляции.

"Вирус, просто оставь нас в покое и дай всем наслаждаться нашей прекрасной игрой", – написал Зинченко под своим фото в Instagram.

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Напомним, чемпионат Англии уже около двух месяцев находится на паузе из-за распространения коронавируса.

В нынешнем сезоне АПЛ Зинченко провел 12 матчей, но результативными действиями не отличался.

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