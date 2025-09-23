Украинский защитник "лесников" Александр Зинченко сможет играть за свою команду в ЛЕ.

Зинченко добавили в состав Ноттингема на сезон Лиги Европы после того, как защитник Ола Айна выбыл из игры из-за травмы. Об этом сообщает журналист Джон Перси.

Украинец перешел к "лесникам" в последний день летнего трансферного окна и имеет право играть во всех матчах клуба на основном этапе ЛЕ. Александр Зинченко уже попал в еврокубковую заявку Ноттингем Форест на официальном сайте УЕФА.

Напомним, 28-летний защитник перебрался в Ноттингем на правах аренды из лондонского Арсенала. В текущем сезоне Александр успел сыграть 2 матча за новый клуб.

