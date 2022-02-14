Тренерский штаб "горожан" во главе с Хосепом Гвардиолой определился с обоймой игроков, которые смогут сыграть в матче плей-офф самого престижного евротурнира.

Как известно, уже завтра, 15 февраля, стартует 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из матчей лиссабонский Спортинг будет принимать Манчестер Сити. На поединок против "львов" Хосеп Гвардиола возьмет с собой 22 игрока, сообщает официальный сайт "горожан".

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Попал в обойму избранных и наш легионер Александр Зинченко. Украинец удачно провел поединок 25-го тура АПЛ против Норвича, чем заслужил место в заявке.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Эдерсон, Скотт Карсон, Сиран Сликер.

Защитники: Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Люк Мбете.

Полузащитники: Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Рияд Марез, Фил Фоден, Джеймс Маккейти, Ромеу Лавиа.

Нападающие: Кайки, Лиам Дилеп.

Напомним, поединок стартует в 22:00 по киевскому времени.

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