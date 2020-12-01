Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола определился с составом на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Порту.

Манчестер Сити отправится в Португалии в составе 23 игроков. Отметим, что с командой вылетел Александр Зинченко, а Серхио Агуэро из-за повреждения остался в Англии, сообщает официальный сайт "горожан".

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Голкиперы: Эдерсон, Карсон, Стеффен.

Защииники: Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Аке, Зинченко, Ляпорт, Менди, Канселу, Эрик Гарсия.

Полузащииники: Гюндоган, Родрм, Де Брюйне, Бернарду Силва, Ферран Торрес, Фернандиньо, Марез, Фоден, Дойл.

Нападающие: Стерлинг, Жезус.

К слову, Манчестер Сити встретится с Порту уже сегодня, 1 декабря, начало игры в 22:00. "Горожане" возглавляют группу C с 12 очками после 4 туров.

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