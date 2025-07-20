Украинский игрок "канониров" Александр Зинченко попал в список футболистов, которые будут участвовать в предсезонной подготовке в Азии.

Пресс-служба Арсенала опубликовала планы команды во время подготовки к следующему сезону. Команда отправится в азиатское турне – сначала в Сингапуре подопечные Микеля Артеты встретятся с Миланом и Ньюкаслом, а позже сыграют с Тотенхэмом в Гонконге.

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Заявка Арсенала на азиатское турне:

Вратари: Райя, Аррисабалага, Сетфорд, Рохас-Федорущенко;

Защитники: Салиба, Уайт, Габриэль, Тимбер, Кивиор, Зинченко, Калафьори, Льюис-Скелли, Николс, Салмон;

Полузащитники: Эдегор, Нергор, Мерино, Локонга, Субименди, Райс, Копли;

Нападающие: Сака, Мартинелли, Троссар, Нванери, Нельсон, Гаверц, Кабиа, Дауман, Харриман-Аннус.

Стоит отметить, что в перечень игроков попал украинский полузащитник Александр Зинченко. Ранее сообщалось, что он может покинуть клуб.

К слову, в прошлом сезоне Зинченко сыграл 23 матча за "канониров", в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт украинца с Арсеналом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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