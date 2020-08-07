Зинченко попал в топ-7 левых защитников АПЛ по данным InStat

Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко вошел в число лучших игроков АПЛ по оценкам InStat среди представителей своего амплуа, сообщает Команда 1.

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В рейтинге левых защитников 23-летний футболист разделил 6-7 места с защитником Челси Эмерсоном. Отмечается, что были проанализированы показатели 29-ти исполнителей, которые сыграли на этой позиции более 1000 минут.

Добавим, что по среднему количеству передач за матч и их общей точности Александр Зинченко занял первое место среди всех левых защитников чемпионата Англии в сезоне-2019/20 (87 – 90%).

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