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Зинченко попал в топ-4 лучших фланговых защитников Европы по данным CIES

16:40 84 Читати українською
Зинченко попал в топ-4 лучших фланговых защитников Европы по данным CIES
Александр Зинченко / Сайт Манчестер Сити

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко оказался среди лучших крайних защитников топовых европейских чемпионатов по версии футбольной обсерватории CIES.

Авторитетный ресурс в своем Twitter опубликовал список из десяти лучших фулбеков в пяти ведущих чемпионатах Европы (сезон 2019/20).

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Представитель сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко оказался на четвертой позиции списка с рейтингом эффективности 84,7. Его смогли опередить только Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Йозуа Киммих (Бавария) и Хуан Бернат (ПСЖ). Именно эти игроки показали лучшие баллы за последние три месяца, то есть со старта текущего сезона.

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Напомним, сейчас Зинченко проходит реабилитацию после операции на колене, а на левом фланге обороны Манчестер Сити его заменил француз Бенжамен Менди.

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Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Йозуа Киммих Йозуа Киммих Александр Зинченко Александр Зинченко Хуан Бернат Хуан Бернат Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
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