Полузащитник Александр Зинченко стал одним из самых ценных футболистов на своей позиции.

Украинский легионер Арсенала Александр Зинченко вошел в десятку самых дорогих левых защитников мира, сообщает Transfermarkt.

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После обновления трансферной стоимости игроков наш соотечественник оказался на 10-й строчке вышеупомянутого рейтинга. Стоимость 25-летнего игрока оценивается в 32 млн евро.

Тройку самых форогих фулбеков сформировали Альфонсо Дэвис (Бавария) – 70 млн евро, Эндрю Робертсон (Ливерпуль) – 65 млн и Тео Эрнандес (Милан) и Марк Кукурелья (Челси) – оба по 55 млн евро. Интересно, что последний должен был заменить Зинченко в Манчестер Сити.

К слову, 9-е место в топ-10 занял конкурент Александра в Арсенале – шотландец Киран Тирни (32 млн евро).

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