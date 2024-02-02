Украинский полузащитник Арсенала Александр Зинченко попал в символическую сборную 22-го тура АПЛ по версии SofaScore.

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27-летний футболист вышел в старте против Ноттингем Форест (2:1) и провел на поле 92 минуты. Наш земляк отметился ассистом и получил за свою игру 8,1 балла. К слову, оценка Александра стала самой низкой среди всей одиннадцатки.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко провел за Арсенал 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. "Канониры" после 22-х туров идут в турнирной таблице АПЛ третьими, имея в своем активе 46 очков.

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