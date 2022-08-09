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Благодаря "сухому" матчу и результативному действию нашему земляку удалось пробиться в символическую сборную первой недели Fantasy АПЛ, где виртуальным футболистам начисляются очки на основе реальных выступлений игроков.

Символическая сборная 1-го тура Fantasy АПЛ:

Эдуар Менди (Челси, 7)

Фабиан Шер (Ньюкасл, 15), Ллойд Келли (Борнмут, 12), Александр Зинченко (Арсенал, 12)

Паскаль Гросс (Брайтон, 15), Деян Кулусевски (Тоттенхэм, 13), Жоржиньо (Челси, 11), Лерма Жефферрсон (Борнмут, 10), Мохаммед Салах (Ливерпуль, 12)

Александар Митрович (Фулхэм, 13), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 13)

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