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Зинченко попал в символическую сборную популярного издания – украинцу нашлось место в команде звезд

09:00 18 Читати українською
Зинченко попал в символическую сборную популярного издания – украинцу нашлось место в команде звезд
Кевин де Брюйне и Александр Зинченко / фото из открытых источников

Защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко попал в команду лучших среди футболистов своего года рождения.

Зинченко попал в символическую сборную 1996 года по версии Bleacher Report Football.

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Среди партнеров-сверстников Александра немало звезд – нашлось место сразу трем представителям Баварии (Павар, Лукас Эрнандес и Коман), одноклубникам Саши Лерою Сане и Родри, Артуру из Барселоны, а также талантливым Онана, Вернеру, Брандту и Манчини.

"В команде 1996 года нет слабого звена, но нет и настоящей звезды. По десятибалльной шкале их можно оценить на восьмерку. Очень хорошие, но не совсем элитные", – говорится в оценке команды.

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