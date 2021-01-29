Авторитетный статистический портал WhoScored подвел итоги минувшего тура чемпионата Англии. Александр Зинченко оказался в когорте лучших.

Вест Бромвич – Манчестер Сити – 0:5 – видео голов и обзор матча

Аналитики портала включили украинца в символическую сборную, поставив оценку 7,45. "Александр Зинченко непосредственно не повлиял на голы в ворота Вест Бромвича, но был надежным левым защитником в победном матче Манчестер Сити со счетом 5:0. 24-летний футболист трижды выносил мяч, а также отдал 103 передачи на партнеров с точностью 89,3%", – говорится в материале WhoScored.

Добавим, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити 12 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться одной результативной передачей.

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