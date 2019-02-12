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Зинченко попал в символическую сборную 26 тура АПЛ по версии Whoscored

12 февраля 15:04 253 Читати українською
Зинченко попал в символическую сборную 26 тура АПЛ по версии Whoscored
Александр Зинченко / Соцсети

Украинец Александр Зинченко провел один из своих лучших матчей в АПЛ в 26 туре против Челси.

Украинский универсал вышел в стартовом составе Манчестер Сити на матч против Челси и отметился 2 результативными передачами. Поединок закончился со счетом 6:0.

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Аналитический портал Whoscored признал Александра лучшим левым защитником в 26 туре АПЛ и включил украинца в символическую сборную тура.

К слову, Зинченко получил оценку 8,7, что является лучшим баллом среди защитников и 5-й лучшей оценкой в ​​целом. Также в символическую сборную попали и партнеры украинца Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.

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Англия26 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Челси
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Англия Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити - Челси
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