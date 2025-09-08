Зинченко попал в налоговый скандал: должен выплатить сотни тысяч долга
Защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко получил серьезный налоговый удар.
Защитник сборной Украины Александр Зинченко, который нынче выступает за Ноттингем Форест на правах аренды из Арсенала, попал в громкую финансовую историю. Как сообщает The Sun, футболист проиграл судебное дело и обязан уплатить около 350 тысяч евро задолженности по корпоративному налогу.
Кроме того, в адрес игрока выставлен счет еще на 50 тысяч евро от его бухгалтеров. Все детали стали известны после того, как 28-летний украинец на этой неделе инициировал добровольную ликвидацию собственной компании по управлению имиджевыми правами. Именно через нее он получал часть доходов за годы успешной карьеры, включая четыре чемпионских титула в составе Манчестер Сити.
Налоговая служба Великобритании (HMRC) обратилась в Высокий суд, требуя принудительно закрыть компанию Alex Zinchenko Image Rights. В феврале слушания завершились мировым соглашением: команда юристов футболиста согласилась оплатить долг. Однако суммы тогда публично не разглашались.
До ликвидации компании Зинченко был единственным ее акционером, но в июле структуру перерегистрировали на представителя ФФУ Артемия Рябова и изменили название на Ozir Ltd. По информации источника, украинец зарабатывает около 180 тысяч евро в неделю по контракту – поэтому для покрытия долга ему хватит примерно двух недель зарплаты.
