Защитник сборной Украины Александр Зинченко, который нынче выступает за Ноттингем Форест на правах аренды из Арсенала, попал в громкую финансовую историю. Как сообщает The Sun, футболист проиграл судебное дело и обязан уплатить около 350 тысяч евро задолженности по корпоративному налогу.

Зинченко мог перейти в титулованный французский клуб – семья игрока сорвала трансфер

Кроме того, в адрес игрока выставлен счет еще на 50 тысяч евро от его бухгалтеров. Все детали стали известны после того, как 28-летний украинец на этой неделе инициировал добровольную ликвидацию собственной компании по управлению имиджевыми правами. Именно через нее он получал часть доходов за годы успешной карьеры, включая четыре чемпионских титула в составе Манчестер Сити.

Налоговая служба Великобритании (HMRC) обратилась в Высокий суд, требуя принудительно закрыть компанию Alex Zinchenko Image Rights. В феврале слушания завершились мировым соглашением: команда юристов футболиста согласилась оплатить долг. Однако суммы тогда публично не разглашались.

До ликвидации компании Зинченко был единственным ее акционером, но в июле структуру перерегистрировали на представителя ФФУ Артемия Рябова и изменили название на Ozir Ltd. По информации источника, украинец зарабатывает около 180 тысяч евро в неделю по контракту – поэтому для покрытия долга ему хватит примерно двух недель зарплаты.

Владелец нового клуба Зинченко призвал отдать России часть территорий Украины: "Это справедливый компромисс"