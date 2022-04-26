Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко вошел в одиннадцатку лучших футболистов по итогам недели АПЛ по версии портала WhoScored.

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги против Уотфорда Александр Зинченко появился на поле с первых минут и отыграл весь матч.

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Украинец удачно подстраховывал, проводил немало времени в атаке, пытался играть почти без брака и выигрывать единоборства и отличился ассистом. Юбилейным, десятым за Ман Сити. WhoScored оценил действия Александра в 7,61 балла. Успешные действия позволили ему попасть в топ-11 игроков тура АПЛ.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" 21 поединок, в которых оформил три результативных передачи.

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