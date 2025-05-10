Известный футбольный инсайдер Дэвид Орнштейн назвал Александра Зинченко в списке претендентов на трансфер этим летом.

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В авторской программе для The Athletic Орнштейна попросили назвать главных футбольных ньюзмейкеров, за которыми стоит следить во ччас трансферного окна.

"Не буду называть всех по порядку, а выделю лишь тех игроков, в отношении которых я уверен. Это не просто имена из моей головы. Дьокереш, Шешко, Делап, Кунья, Нуньес, Рашфорд, Дэвид, де Брюйне, Санчо, Эриксен, Гиттенс, Гарначо, возможно. Также Мбуемо, потенциально Семеньо, Та, Хёйсен, Гехи, Ато, Ромеро, Керкез, Зинченко и Меньян", – заявил Орнштейн.

Добавим, что в текущем сезоне Зинченко провел лишь 21 матч за "канониров". В активе 28-летнего украинца 1 гол и 1 ассист во всех турнирах.

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