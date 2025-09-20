В рамках субботней программы 5-го тура АПЛ 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2025/26, 5-й тур

Бернли – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Энтони, 20 – Уильямс, 2

Брайтон – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Минте,8, Аяри, 31 – Ришарлисон, 43, Ван Хекке, 262

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2

Голы: Боуэн, 49 – Матета, 37, Митчелл 68

Вулверхэмптон – Лидс – 1:3

Голы: Крейчи, 8 – Калверт-Льюин, 31, Штах, 39, Окафор, 45

Ярмолюк поражает АПЛ статистикой – Лучше украинца только 100-миллионная звезда Челс

Зинченко дебютировал за Ноттингем в Кубке лиги, отбегав полный матч против Свонси – а уже через три дня Эндж Постекоглу бросил Александра в основу на игру с Бернли в АПЛ. Украинец сразу же отблагодарил за доверие, поспособствовав взятию ворот уже на 2-й минуте. Именно после его заброса на ход Ндойе "лесники" заработали угловой, который завершился замыканием Уильямса.

Победный счет гости держали недолго, пропустив на 20-й минуте. К сожалению, не обошлось без неудачи Зинченко – украинец проиграл верховую дуэль с Чауной, позволив ему выполнить скидку. Рикошетом от Форстера мяч отскочил на левый угол вратарской, откуда пробил Энтони.

Наш земляк был очень близок к героическому спасению на ленточке, умудрившись подцепить мяч, однако тот все равно закатился в ворота.

В целом же поединок оставался равным, однако Ноттингем был несколько активнее. Зинченко же сыграл типичный для себя матч с огромным объемом пасовой работы. Украинец провел 128 касаний к мячу, отдал 91 передачу (87 точных) и 3 лонгбола (2 точных). Кроссы у него не пошли – все 4 оказались неудачными. В позиционном плане Саша традиционно для себя смещался в центр и в целом чувствовал себя комфортно, как в старые добрые времена.

В обороне тоже пришлось сыграть много. Зинченко выполнил 5 выносов со штрафного, заблокировал 1 удар и имел 3 отбора в 7 эпизодах. Только 4 из 9-ти единоборств оказались успешными, а на втором этаже Александр выиграл только 1 из 2-х дуэлей. Тем не менее, его старания позволили удержать результативную ничью.

В параллельном матче Брайтон расписал боевую ничью с Тоттенхэмом. "Чайки" здорово начали встречу, оформив 2:0 к 31-й минуте. Сначала Рюттер вывел Минте один на один:

Затем же Аяри удался фантастический выстрел с дистанции – точно под дальнюю штангу.

Впрочем, успешный прессинг и контратака "шпор" перед перерывом завершились эффектной комбинацией с голом Ришарлисона. 2:1.

На 81-й же минуте Ван Хеке подрезал подачу с правого фланга в собственные ворота. Этот автогол установил окончательный счет на Амексе – 2:2.

Вулверхэмптон потерпел поражение от Лидса, хотя начал неплохо. Экс-партнер Цыганкова – центрбек Ладо Крейчи – неожиданно оказался на позиции форварда, получил разрезной пас и реализовал выход один на один.

Впрочем, сначала Калверт-Льюин сравнял счет, замкнув подачу.

А дальше в дело вступил Штах. На 39-й минуте немецкий хавбек оформил шедевральный гол со штрафного:

А на 45-й Штах ассистировал Окафору. 1:3! Шокированные "волки" капитулировали, потерпев пятое подряд поражение в пяти турах. Лидс же поднялся в топ-9 АПЛ

Вест Хэм потерпел домашнее поражение от Кристал Пэлас. Первые два гола были проведены после угловых. Счет на 37-й минуте открыл Матета, который сыграл на добивании после попадания мяча в перекладину. Боуэн же ответил точным замыканием через три минуты после перерыва.

Победный гол провел Митчелл, которому удалось подхватить отскок после подачи с правого фланга и эффектно вколотить с лету. 1:2. .

