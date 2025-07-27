Арсенал и Ньюкасл сыграли в товарищеском матче. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Арсенал – Ньюкасл – 3:2

Голы: Мерино, 33, Мерфи, 35 (аг), Эдегор, 84 (пен) – Эланга, 6, Мерфи 58

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Микель Артета на матч против Ньюкасла решил оставить Александра Зинченко в запасе. Встреча началась активно. Уже на 6 минуте "канониры" пропустили. Под конец тайма Арсенал сумел перевернуть игру в свою пользу. Сначала Мерино воспользовался пасом Хаверца и сравнял счет, а затем Кай ассистировал Мерфи, который срезал в собственные ворота.

После перерыва Мерфи исправил свою ошибку, промыв из-за пределов штрафной площадки. Райя не вовремя среагировал на удар. 2:2! После 70 минуты Артета провел ряд замен и на поле появился Зинченко. Под конец игры Арсенал заработал пенальти, который удачно реализовал Эдегор. В итоге Арсенал победил 3:2. Это вторая победа "канониров" подряд, в прошлой игре лондонцы одолели Милан.

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