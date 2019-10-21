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Зинченко получил тревожный намек от Гвардиолы – тренер Манчестер Сити расхвалил главного конкурента украинца

16:45 238 Читати українською
Зинченко получил тревожный намек от Гвардиолы – тренер Манчестер Сити расхвалил главного конкурента украинца
Зинченко и Гвардиола / Reuters

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил физическое состояние своих подопечных накануне матча Лиги чемпионов против Аталанты.

 

"Я очень уверен и полностью доверяю своей команде. Мы допустили ряд ошибок, которые мы не должны делать на этом уровне, но в то же время мы очень хорошо защищаемся и всё работает, если забиваем в нужный момент.

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Наблюдать за игрой Аталанты – наслаждение. Они смелые, радуют своих фанатов тем футболом, который показывают. Бывают моменты, когда они рискуют, и я уверен, что они так сыграют во вторник.

Агуэро просто неостановим и мог играть в субботу, но Жезус был в ритме – именно поэтому он вышел. Проблема заключается в том, что я играю только с одним нападающим.

Физическое состояние Менди не является большой проблемой, поскольку именно это его самое большое преимущество. Когда он будет тренироваться и играть в течение нескольких месяцев, то мы точно увидим лучшего Менди", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, что именно Менди является главным конкурентом Александра Зинченко на левом фланге защиты Манчестер Сити. Француз получил место в стартовом составе "горожан" на последний матч АПЛ против Кристал Пэлас, а вот игрок сборной Украины не попал даже в заявку.

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Лига чемпионов Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Манчестер Сити - Аталанта Бенжамен Менди Бенжамен Менди Манчестер Сити Манчестер Сити
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