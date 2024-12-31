В рамках 20-го тура АПЛ 2023/24 Фулхэм принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 20-го тура АПЛ между Фулхэмом и Арсеналом стартует в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports. Александр Зинченко довольно неожиданно пролетел мимо стартового состава – и даже в запасе его нет. Украинец пропускает поединок из-за проблем с икроножной мышцей.

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Стартовые составы

Фулхэм:

Арсенал:

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