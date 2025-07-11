Защитник Арсенала Александр Зинченко может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает West Ham Zone, Вест Хэм нацелился на Александра Зинченко. Клуб считает, что опыт украинца поможет "молотобойцам" достичь поставленных целей.

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Впрочем, Вест Хэм перед вероятным трансфером хотел бы провести углубленный медицинский осмотр, поскольку клуб обеспокоен травмами украинца. Об этом рассказал Раджап Брар.

"Клуб более внимательно изучит историю травм икроножной мышцы Зинченко, а также любые возрастные изменения, выходящие за рамки нормы, учитывая количество матчей, которые он сыграл на очень высоком уровне.

Да, ему 28 лет, и это не дает повода для серьезных опасений, но многочисленные травмы и нерегулярное игровое время в прошлом сезоне вызывают некоторое беспокойство", – цитирует Брара издание.

Напомним, что у Александра Зинченко остался год по контракту с Арсеналом.

К слову, за Вест Хэм выступал лидер Динамо Андрей Ярмоленко.

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