Зинченко получил роковую желтую и пропустит матч против сборной Франции
18:47 - Читати українською
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не смог чисто отыграть матч с Казахстаном (2:2).
Представитель Манчестер Сити во втором тайме совершил фол в центре поля и получил "горчичник".
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Для Зинченко это уже вторая желтая в текущем отборе. Это означает, что он пропустит следующий поединок против французов (4 сентября). Под угрозой дисквалификации также были Николай Матвиенко и Эдуард Соболь.
Напомним, после четырех туров отбора в активе сборной Украины всего четыре очка.
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