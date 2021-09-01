Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не смог чисто отыграть матч с Казахстаном (2:2).

Представитель Манчестер Сити во втором тайме совершил фол в центре поля и получил "горчичник".

Казахстан – Украина – видео голов

Для Зинченко это уже вторая желтая в текущем отборе. Это означает, что он пропустит следующий поединок против французов (4 сентября). Под угрозой дисквалификации также были Николай Матвиенко и Эдуард Соболь.

Напомним, после четырех туров отбора в активе сборной Украины всего четыре очка.

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