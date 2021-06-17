"Это отличная команда. На поле они как одна семья. У них нет таких игроков, как у Нидерландов, но они очень сильны как команда. У них очень хорошая организация обороны – им крайне сложно забить.

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Вы видите, что в этом турнире во многих матчах после первого тайма счет – 0:0. Это означает, что все команды очень хорошо организованы в защите и играют осторожно. На этом уровне очень сложно забить. Поэтому нам обязательно нужно реализовывать моменты, которые мы создаем.

Я говорил со своим одноклубником по Манчестер Сити Илкаем Гюндоганом о сборной Северной Македонии, так как они обыграли Германию 2:1 на выезде пару месяцев назад. Он сказал: "Поверь, эта команда пытается играть в хороший футбол", – цитирует Зинченко официальный сайт УЕФА.

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