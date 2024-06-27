"Зина – невероятный парень. Я играл с ним пять лет, и он проделал впечатляющую работу за Манчестер Сити, а теперь и за Арсенал. Он близкий друг, и я желаю ему всего наилучшего.

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Но в конце концов, мы хотели, чтобы Бельгия выиграла, и Украина должна была уступить, чтобы мы победили. Они хорошая команда с большим талантом, и они обязательно вернутся в будущем. Я желаю им всего наилучшего", – цитирует де Брюйне УЕФА.

Напомним, сыграв вничью с Бельгией (0:0), команда Сергея Реброва заняла четвертое место в группе и не смогла пробиться в плей-офф Евро-2024.

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