Зинченко получил похвалу от де Брюйне после ничейного матча на Евро-2024: "Он невероятный парень"
Капитан сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал ничейную игру против Украины (0:0) в третьем туре группового этапа Евро-2024.
"Зина – невероятный парень. Я играл с ним пять лет, и он проделал впечатляющую работу за Манчестер Сити, а теперь и за Арсенал. Он близкий друг, и я желаю ему всего наилучшего.
Трубин рассекретил, что сказал Ребров игрокам сборной Украины после вылета с Евро-2024
Но в конце концов, мы хотели, чтобы Бельгия выиграла, и Украина должна была уступить, чтобы мы победили. Они хорошая команда с большим талантом, и они обязательно вернутся в будущем. Я желаю им всего наилучшего", – цитирует де Брюйне УЕФА.
Напомним, сыграв вничью с Бельгией (0:0), команда Сергея Реброва заняла четвертое место в группе и не смогла пробиться в плей-офф Евро-2024.
Украина вылетела из Евро-2024 после равной битвы против Бельгии – интересные идеи, большое желание, историческая неудача