"Зинченко, Тирни и Партей с командой. Очевидно, что к нам вернулось много игроков из сборных, поэтому у нас был короткий период для подготовки к матчу, но форма ребят выглядит хорошо.

Многие вещи делают такие дерби особенными. Я думаю, что вы должны чувствовать верность и принадлежность к своему клубу. Очень важно, чтобы у вас было это чувство и понимание исторической роли дерби. Я думаю, что это очень особенный город, это особенная страна, очень страстные фанаты и отличная атмосфера для игры. Говорил ли я отдельно с нашими новичками? Они знают, чего ждать!

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В предыдущем матче мы проиграли Тоттенхэму 0:3, но это другой контекст. У команд есть новые игроки, разная форма, возможны другие обстоятельства игры. Вы усваиваете урок, учитесь и идете дальше", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Напомним, дерби Северного Лондона состоится уже сегодня, начало в 14:30. Зинченко получил травму, из-за которой пропустил предыдущий тур против Брентфорда и не поехал в расположение сборной Украины.

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