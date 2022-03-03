Защитник Ман Сити Александр Зинченко опубликовал результаты волонтерской помощи, которую развернула Великобритания.

"Я воспитанник академии прекрасного украинского города Донецк", – Зинченко ответил на упреки россиян

"Люди, огромное спасибо за вашу помощь! Сейчас нам нужны волонтеры в Эклсе, Бери и Манчестере, чтобы сортировать и загрузить все эти пожертвования. Их отправят украинцам, которые в этом нуждаются. Пожалуйста, обращайтесь за номером для более подробной информации и любой помощи", – написал Зинченко, прикрепив тэги Миколенко и Ярмоленко.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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