Зинченко показал мастерство штрафных, попробовав повысить свои рейтинги в FIFA 20

Хавбек сборной Украины и Манчестер Сити не теряет ни одной возможности, чтобы показать свои футбольные навыки.

Культовый футбольный симулятор FIFA и Манчестер Сити подготовили крутой ролик с участием нескольких игроков "горожан".

Ман Сити и Аталанта поздравили Зинченко и Малиновского с забитыми голами в составе сборной Украины

Александр Зинченко, Лерой Сане и Эмерик Ляпорт попытались повысить свои рейтинги в компьютерной игре, показав умение выполнять штрафные удары. Правда, у всех игроков возникли проблемы с этим компонентом, а лучшую точность показал, как ни странно, защитник Ляпорт. Зинченко понадобилось несколько попыток, чтобы наконец идеально пробить в ближнюю девятку, а Сане так и не заработал хотя бы одного балла.

Манчестер Сити – первый клуб в истории, который потратил на состав более 1 млрд евро

Напомним, немец и француз получили тяжелые травмы, которые надолго выбили их из состава чемпионов Англии. Зато, представитель сборной Украины сыграл в каждом матче Манчестер Сити с начала сезона.