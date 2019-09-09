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Зинченко показал мастерство штрафных, попробовав повысить свои рейтинги в FIFA 20

18:31 160 Читати українською
Зинченко показал мастерство штрафных, попробовав повысить свои рейтинги в FIFA 20
Александр Зинченко / Reuters

Хавбек сборной Украины и Манчестер Сити не теряет ни одной возможности, чтобы показать свои футбольные навыки.

Культовый футбольный симулятор FIFA и Манчестер Сити подготовили крутой ролик с участием нескольких игроков "горожан".

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Александр Зинченко, Лерой Сане и Эмерик Ляпорт попытались повысить свои рейтинги в компьютерной игре, показав умение выполнять штрафные удары. Правда, у всех игроков возникли проблемы с этим компонентом, а лучшую точность показал, как ни странно, защитник Ляпорт. Зинченко понадобилось несколько попыток, чтобы наконец идеально пробить в ближнюю девятку, а Сане так и не заработал хотя бы одного балла.

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Напомним, немец и француз получили тяжелые травмы, которые надолго выбили их из состава чемпионов Англии. Зато, представитель сборной Украины сыграл в каждом матче Манчестер Сити с начала сезона.

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Англия Видеоновости Лерой Сане Лерой Сане Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Эмерик Ляпорт Эмерик Ляпорт
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