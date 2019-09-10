Зинченко покатался с ветерком по Днепру накануне матча с Нигерией

Накануне товарищеского поединка против Нигерии Александр Зинченко провел тест-драйв в Днепре.

Александр Зинченко решил сесть за руль накануне спарринга против сборной Нигерии, который состоится сегодня, 10 сентября, на Днепр-Арене.

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Футболист провел тест-трайв и с ветерком прокатился по Днепру, после чего отправился на открытую тренировку "сине-желтых", которая собрала рекордные 7 тысяч зрителей.

Товарищеский поединок стартует в 21:20. В октябре национальная команда может досрочно оформить путевку на Евро-2020.

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