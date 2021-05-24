Зинченко похвастался очередным чемпионским трофеем АПЛ в составе Манчестер Сити
08:00 - Читати українською
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился эмоциями от очередного чемпионского трофея в составе "горожан".
"Я соскучился по тебе, дорогой", – подписал Зинченко фотографию с Кубком чемпиона АПЛ в своем Instagram.
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Отметим, что Александр уже третий раз стал чемпионом АПЛ в составе Манчестер Сити, а также добыл 4 Кубка английской лиги, 1 Кубок Англии и 2 Суперкубка Англии.
К слову, Зинченко провел 31 поединок в составе Манчестер Сити во всех соревнованиях в текущем сезоне, записав в свой актив 2 ассиста.
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