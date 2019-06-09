Зинченко: Поединок с Люксембургом будет складываться совсем иначе, чем с Сербией

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от поединка против Люксембурга в отборе к Евро-2020.

"Если говорить о себе, то физически хорошо подготовлен и успел восстановиться после игры против Сербии. Завтра посмотрим, как команда будет выглядеть. Но я считаю, что проблем не должно быть, ведь все игроки находятся в тонусе.

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На следующий день после игры против Сербии мы разобрали поединок, а с сегодняшнего дня мы были полностью сконцентрированы на игре против Люксембурга.

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Мы проанализировали нашу игру на выезде против этой команды, я скажу, что поединок будет складываться совсем иначе, чем с Сербией", – сказал Зинченко в эфире телеканала "Футбол 1".