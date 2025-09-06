"Мы всегда приезжаем в сборную с настроением, все – большие профессионалы. Какую бы схему не выбрал тренер - мы всегда ее поддержим и сделаем на максимум. Конечно, нас ничего не удивило.

Гол Мбаппе? Это класс футболиста, у него был эпизод, он его использовал. Надо проанализировать игру, посмотреть, что сделали не так и что можем улучшить в нашей игре и двигаться дальше", – цитирует Зинченко Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Украины уступила Франции со счетом 0:2. Зинченко, который накануне перешел из Арсенала в Ноттингем Форест, вышел в старте и провел на поле 87 минут. Свой следующий поединок "сине-желтые" сыграют во вторник, 9 сентября, против Азербайджана.

