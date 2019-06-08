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Зинченко поцеловал журналистку – Marca вспомнила аналогичный поступок Касильяса

18:20 221 Читати українською
Зинченко поцеловал журналистку – Marca вспомнила аналогичный поступок Касильяса
Александр Зинченко / Reuters

Хавбек Александр Зинченко стал далеко не первым, кто позволил себе подобные проявления чувств в прямом эфире.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Испанская Marca провела параллель между игроком сборной Украины и поступком капитана "фурии рохи" Икера Касильяса.

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После триумфа на чемпионате мира 2010 года легендарного голкипера также пригласили дать комментарий, но он не ограничился словами. Икер горячо поцеловал журналистку Сару Карбонеро в прямом эфире, позже выяснилось, что у пары серьезные отношения. И вот спустя девять лет подобным образом свои чувства выразил Александр Зинченко.

Напомним, игрок Манчестер Сити помог сборной Украины добыть сверхуверенную победу над Сербией со счетом 5:0.

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Теги
Евро-2020 Жены футболистов Девушки футболистов Икер Касильяс Икер Касильяс Александр Зинченко Александр Зинченко Украина - Сербия
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