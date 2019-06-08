Зинченко поцеловал журналистку – Marca вспомнила аналогичный поступок Касильяса

Хавбек Александр Зинченко стал далеко не первым, кто позволил себе подобные проявления чувств в прямом эфире.

Испанская Marca провела параллель между игроком сборной Украины и поступком капитана "фурии рохи" Икера Касильяса.

Отец Яремчука не смог сдержать слез после дебютного гола Романа за сборную Украины – трогательное видео

После триумфа на чемпионате мира 2010 года легендарного голкипера также пригласили дать комментарий, но он не ограничился словами. Икер горячо поцеловал журналистку Сару Карбонеро в прямом эфире, позже выяснилось, что у пары серьезные отношения. И вот спустя девять лет подобным образом свои чувства выразил Александр Зинченко.

Напомним, игрок Манчестер Сити помог сборной Украины добыть сверхуверенную победу над Сербией со счетом 5:0.

"Зинченко > Зидан". Саша возглавил избиение сербов, получил похвалу от фанов Сити и всколыхнул сеть поцелуем репортера